Зеленский прокомментировал перспективы с "репарационным займом" от ЕС и без него

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ожидаемый репарационный кредит от ЕС с использованием росийских активов – крайне важен для Украины и при сценарии продолжения войны, и в случае паузы в боевых действиях, а отсутствие этих денег будет означать дефицит средств на закрытие ряда потребностей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время онлайн-брифинга для СМИ по дороге в Нидерланды.

Президента спросили, насколько кардинально может изменить ситуацию "репарационный заем", и что ждет Украину с ним и без него.

Зеленский отметил, что тот или иной формат использования замороженных российских активов означает возможность привлечь от 150 до более 210 млрд долларов, и это gamechanger (фактор, который сильно влияет на ход игры).

"Это гарантия безопасности для Украины. Финансовая гарантия безопасности", – подчеркнул он, далее отметив, что это не менее важно, чем чисто безопасности гарантии, которые сейчас обсуждаются с партнерами.

Президент отметил, что в контексте использования этих денег следует рассматривать "план А" с завершением войны и "план Б" с ее продолжением.

"Если план "Б" и российская агрессия продолжается, Украина рассчитывает не только на двусторонние пакеты со странами. Мы рассчитываем как минимум на 40-45, мне кажется, все-таки, можем рассчитывать на 45 миллиардов евро в год финансовой помощи. То есть, транш этого репарационного займа. Который мы – если план "Б" и продолжается агрессия – можем использовать на поддержку нашей армии, оборонного сектора ну и финансовых потребностей, которые нам нужны, но, безусловно, на оружие, ПВО, армию и т.д. Ну есть и „критичка", безусловно, инфраструктура, энергетика", – пояснил он.

В случае паузы в горячей фазе войны эти средства будут серьезным вкладом в восстановление Украины и ее макрофинансовую стабильность.

Он отметил, что если в ЕС возникнут проблемы с одобрением этого решения, нужно будет искать альтернативные пути.

"Наверное, они более сложные. Но мы обсуждаем с ЕС, с лидерами, прежде всего с фон дер Ляйен и Коштой как руководителями Европейского Союза, что они будут искать альтернативу в этих размерах этих траншей. Что может быть без нее? Мне кажется, я уже ответил, что с ней. А что может быть без нее? А без нее будет дефицит со всем тем, о чем я сказал выше", – подытожил Зеленский.

Ожидается, что лидеры ЕС должны согласовать вопрос использования замороженных российских активов для "репарационного займа" Украине на саммите 18-19 декабря.

Бельгия, на территории которой находятся замороженные российские активы, выступила категорически против их привлечения для "репарационного займа" Украине, опасаясь юридических последствий для себя. В то же время в других столицах отмечают, что неспособность ЕС принять это решение ударит не только по Украине, но и по репутации Европы.

В ЕС заявили, что не планируют принимать это решение без согласия Бельгии, хотя для этого достаточно квалифицированного большинства голосов государств-членов.

12 декабря послы Европейского Союза приняли решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочное время – чтобы не допустить в будущем их размораживания из-за вето таких стран, как Венгрия.

Россия со своей стороны начала дополнительное "запугивание" Бельгии и требует в российском суде от бельгийского Euroclear почти 230 млрд долларов.

