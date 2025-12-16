Чорногорія закриває 5 переговорних глав на шляху до ЄС

Чорногорія 16 грудня закриє 5 переговорних глав у межах свого процесу вступу до ЄС, та має шанси закрити всі, що залишаються, до кінця наступного року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили прем’єр Чорногорії Мілойко Спаїч та єврокомісарка з розширення Марта Кос.

16 грудня у Брюсселі пройде 24-та зустріч щодо переговорного процесу з Чорногорією.

"Сьогодні ми закриємо ще п’ять глав для Чорногорії. Це дуже гарні новини для Чорногорії та її європейських прагнень, і дуже важлива новина для нас – що ми можемо закрити усі глави до кінця 2026 року", – заявив Мілойко Спаїч перед початком зустрічі.

Як деталізують у пресслужбі Ради ЄС, йдеться про главу 3 щодо права на заснування і свободи надання послуг, главу 4 про вільний рух капіталу, главу 6 щодо законодавства про компанії, 11 – щодо сільського господарства і розвитку сільських територій, 13 – щодо риболовлі.

Єврокомісарка Марта Кос зазначила, що разом із сьогоднішніми закритими Чорногорією главами їх буде вже 12.

"Це країна-лідер, і Єврокомісія підтримує прагнення чорногорської влади закрити усі глави до кінця 2026 року – але, звісно, все ще залишається чимало роботи. Щоб закрити усі глави, їм потрібно буде здійснити ще багато реформ, зокрема у сфері судової влади, боротьби з корупцією, свободи ЗМІ. Але це – можливо", – зазначила Кос.

Нагадаємо, Україна і ЄС минулого тижня почали технічні переговори про вступ – за новим креативним форматом, який дозволяє Україні виконувати необхідну роботу і не втрачати час через вето Угорщини.

