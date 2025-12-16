Черногория закрывает 5 переговорных глав на пути в ЕС

Черногория 16 декабря закроет 5 переговорных глав в рамках своего процесса вступления в ЕС, а оставшиеся может закрыть до конца следующего года.крыть до конца следующего года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили премьер Черногории Милойко Спаич и еврокомиссар по расширению Марта Кос.

16 декабря в Брюсселе пройдет 24-я встреча по переговорному процессу о вступлении Черногориии в ЕС.

"Сегодня мы закроем еще пять глав для Черногории. Это очень хорошая новость для Черногории и ее европейских устремлений, и очень важная новость для нас – что мы можем закрыть все главы до конца 2026 года", – заявил Милойко Спаич перед началом встречи.

Как детализируют в пресс-службе Совета ЕС, речь идет о главе 3 о праве на учреждение и свободе предоставления услуг, главе 4 о свободном движении капитала, главе 6 о законодательстве о компаниях, 11 – о сельском хозяйстве и развитии сельских территорий, 13 – о рыболовстве.

Еврокомиссар Марта Кос отметила, что вместе с сегодняшними закрытыми Черногорией главами их будет уже 12.

"Это страна-лидер, и Еврокомиссия поддерживает стремление черногорских властей закрыть все главы до конца 2026 года – но, конечно, все еще остается немало работы. Чтобы закрыть все главы, им нужно будет осуществить еще много реформ, в частности в сфере судебной власти, борьбы с коррупцией, свободы СМИ. Но это – возможно", – отметила Кос.

Напомним, Украина и ЕС на прошлой неделе начали технические переговоры о вступлении – по новому креативному формату, который позволяет Украине выполнять необходимую работу и не терять время из-за вето Венгрии.

