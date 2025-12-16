Керівник Реєстру збитків від агресії РФ пояснив, звідки візьмуть гроші на компенсації

Ключовим ресурсом для виплат постраждалим від війни українцям має стати "репараційна позика" ЄС з використанням заморожених російських активів, а також, потенційно – сама Росія, якщо для того складуться умови.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів керівник Реєстру збитків від російської агресії Маркіян Ключковський.

Ключковський зауважив, що зараз дуже активно обговорюється "репараційна позика" Україні від ЄС з використанням заморожених російських активів.

"Її назва не дарма містить слово "репараційна", там ця складова має бути закладена. Понад те, у тексті пропозиції Єврокомісії є посилання на те, що частина цих коштів може бути спрямована у Компенсаційний фонд, про який ми говоримо. Я кожного разу сам дивуюся, коли кажу цю фразу, але навіть невелика сума в 20-30 млрд євро (хай як дивно поруч з цією сумою звучить слово "невелика") кардинально змінить ситуацію. Адже це дозволить задовольнити велику частину заяв від людей – те, що ми називаємо "гуманітарні втрати", – сказав він.

Ключковський зауважив, що випадок з Україною може стати першим в історії прикладом репарацій без згоди держави-агресора.

Проте можливий і сценарій, за якого джерелом наповнення компенсаційного фонду буде сама Росія і її нафтові прибутки.

"Зараз це звучить, напевно, малореалістично, але саме цей варіант завжди на порядку денному. І в конвенції, яку підпишуть 16 грудня, є положення, що за міжнародним правом це має бути Російська Федерація", – сказав він.

Керівник Реєстру пригадав приклад з Іраком після агресії проти Кувейту, коли працювала компенсаційна комісія ООН. Тоді вирішили, щоб відсоток прибутку від нафтового експорту Іраку спрямовувався до компенсаційного фонду.

"Ірак погодився на це в обмін на пом'якшення санкційного режиму, яке дозволило йому взагалі торгувати нафтою. Теоретично, це може спрацювати і у нашому контексті. Росія – величезний експортер нафти і газу. Повного ембарго для неї немає, але вона під сильним санкційним режимом, через який постійно втрачає доходи. І теоретично можливо вийти на такий компроміс, що ці санкції пом'якшуються в обмін на те, що 5, 10, 15% від виручки від експорту спрямовується в компенсаційний фонд. Не берусь говорити, наскільки це є політично реалістичним, але така конструкція існує, вона випробувана часом", – розповів Ключковський.

В інтерв’ю він також деталізував, хто з українців може подаватися на компенсації від Росії за завдані війною збитки і втрати.

За його словами, до Реєстру збитків від російської агресії з часу його запуску подали заяви на компенсацію близько 85 тисяч українців.

16 грудня у Гаазі підпишуть угоду про створення комісії, яка буде займатися розглядом заяв, поданих до Реєстру, та присудженням компенсації.

Читайте повний текст інтерв’ю "Ми вже пройшли точку неповернення щодо виплати Росією компенсацій українцям".