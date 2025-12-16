Руководитель Реестра ущерба от агрессии РФ объяснил, откуда возьмут деньги на компенсации

Ключевым ресурсом для выплат пострадавшим от войны украинцам должен стать "репарационный займ" ЕС с использованием замороженных российских активов, а также, потенциально – сама Россия, если для этого сложатся условия.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал руководитель Реестра ущерба от российской агрессии Маркиян Ключковский.

Ключковский отметил, что сейчас очень активно обсуждается "репарационный займ" Украине от ЕС с использованием замороженных российских активов.

"Ее название не зря содержит слово "репарационный", там эта составляющая должна быть заложена. Более того, в тексте предложения Еврокомиссии есть ссылка на то, что часть этих средств может быть направлена в Компенсационный фонд, о котором мы говорим. Я каждый раз сам удивляюсь, когда говорю эту фразу, но даже небольшая сумма в 20-30 млрд евро (как ни странно рядом с этой суммой звучит слово "небольшая") кардинально изменит ситуацию. Ведь это позволит удовлетворить большую часть заявлений от людей – то, что мы называем "гуманитарные потери", – сказал он.

Ключковский отметил, что случай с Украиной может стать первым в истории примером репараций без согласия государства-агрессора.

Однако возможен и сценарий, при котором источником наполнения компенсационного фонда будет сама Россия и ее нефтяные доходы.

"Сейчас это звучит, наверное, малореалистично, но именно этот вариант всегда на повестке дня. И в конвенции, которую подпишут 16 декабря, есть положение, что по международному праву это должна быть Российская Федерация", – сказал он.

Руководитель Реестра вспомнил пример с Ираком после агрессии против Кувейта, когда работала компенсационная комиссия ООН. Тогда решили, чтобы процент прибыли от нефтяного экспорта Ирака направлялся в компенсационный фонд.

"Ирак согласился на это в обмен на смягчение санкционного режима, что позволило ему вообще торговать нефтью. Теоретически, это может сработать и в нашем контексте. Россия – огромный экспортер нефти и газа. Полного эмбарго для нее нет, но она находится под сильным санкционным режимом, из-за которого постоянно теряет доходы. И теоретически возможно выйти на такой компромисс, что эти санкции смягчаются в обмен на то, что 5, 10, 15% от выручки от экспорта направляется в компенсационный фонд. Не берусь говорить, насколько это политически реалистично, но такая конструкция существует, она проверена временем", – рассказал Ключковский.

В интервью он также подробно рассказал, кто из украинцев может подавать заявки на компенсацию от России за ущерб и потери, причиненные войной.

По его словам, в Реестр ущерба от российской агрессии с момента его запуска подали заявления на компенсацию около 85 тысяч украинцев.

16 декабря в Гааге подпишут соглашение о создании комиссии, которая будет заниматься рассмотрением заявлений, поданных в Реестр, и присуждением компенсации.

