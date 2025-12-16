СМИ: восточные члены ЕС хотят финпомощи от Брюсселя из-за усиления угрозы РФ

Лидеры восьми государств ЕС, граничащих с Россией, стремятся к выделению Брюсселем специальных средств на оборону в следующем долгосрочном бюджете ЕС, аргументируя это тем, что безопасность на восточном фланге больше нельзя рассматривать как исключительно национальные расходы.

Об этом говорится в материале Politico со ссылкой на трех европейских чиновников, передает "Европейская правда".

Восемь стран ЕС планируют использовать саммит в Хельсинки во вторник для выдвижения дополнительных финансовых требований Брюсселю.

"Укрепление восточного фланга Европы должно стать общей ответственностью Европы", – заявил в понедельник премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Этот первый в своем роде саммит, инициированный премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, подчеркивает растущую обеспокоенность среди так называемых стран восточного фланга ЕС относительно все более дерзких попыток России испытать их оборонительные силы и вызвать панику среди населения.

Страны, граничащие с РФ, хотят, чтобы ЕС "предложил новые финансовые возможности для приграничных стран и финансовые инструменты, основанные на солидарности", – сказал один из чиновников.

В рамках своего проекта бюджета на 2028-2034 годы Европейская комиссия планирует пятикратно увеличить расходы на оборону до 131 млрд евро. Страны, граничащие с РФ, хотели бы, чтобы часть этих средств была выделена для региона, заявили двое чиновников, и они, вероятно, повторят это во время саммита Европейского совета в Брюсселе в четверг.

Эти страны также хотят поддержать два будущих проекта ЕС, направленные на укрепление противодронной и более широкой обороны блока, заявили два чиновника. Лидеры ЕС отказались официально одобрить "Восточный фланг" и "Европейскую инициативу по противодействию дронам" на саммите в октябре из-за сопротивления таких стран, как Венгрия, Франция и Германия, которые считали их чрезмерным вмешательством Брюсселя в оборонную сферу, заявили тогда два дипломата ЕС.

Просьба зарезервировать часть бюджета ЕС для конкретного региона также может столкнуться с сопротивлением со стороны других стран. Чтобы обойти это, страны восточного фланга должны связать "улучшение инфраструктуры с общим экономическим развитием [ЕС]", сказал Джейми Шей, старший научный сотрудник аналитического центра Friends of Europe и бывший спикер НАТО.

Вторничная встреча, в которой участвуют Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Болгария, происходит в критическую для Европы неделю. В понедельник несколько лидеров ЕС встретились с американскими чиновниками, пытаясь добиться заключения мирного соглашения в Украине, всего за три дня до того, как все 27 стран ЕС соберутся на саммит, на котором будет решено, использовать ли 210 миллиардов евро замороженных российских средств для Киева.