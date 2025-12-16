Британская BBC будет обжаловать иск Трампа

Британская телерадиокомпания BBC заявила во вторник, что будет оспаривать иск американского президента Дональда Трампа.

Об этом заявил представитель BBC, передает "Европейская правда".

Иск Трампа против BBC касается редактирования его речи от 6 января 2021 года в документальном фильме программы Panorama.

Согласно судебным документам, поданным во Флориде, Трамп обвинил телекомпанию в клевете и нарушении закона о торговых практиках.

Несмотря на то, что BBC извинилась перед Трампом в прошлом месяце, он требует возмещения ущерба в размере не менее $5 млрд за "клевету", а также подал иск на $5 млрд за якобы нарушение закона о торговой практике.

"Как мы уже заявляли ранее, мы будем защищаться в этом деле. Мы не будем давать дальнейших комментариев по текущему судебному разбирательству", – заявил представитель британской телерадиокомпании.

Отметим, Трамп, вернувшийся в Белый дом в январе после победы на президентских выборах, подал ряд исков против СМИ, обвиняя их в клевете.

В конце ноября Федеральный апелляционный суд США подтвердил отклонение иска, поданного Трампом против CNN за то, что телеканал назвал его утверждение о фальсификации президентских выборов 2020 года "большой ложью".