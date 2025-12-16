Зеленський: заморожені активи РФ не покриють втрати України, але без них ми не встоїмо

Президент України знає про зменшення підтримки з боку окремих європейських держав і наголошує на безальтернативності рішення щодо заморожених активів Росії.

Про це він заявив на пресконференції з прем'єром Нідерландів Діком Схоофом у Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує повністю використати 210 млрд євро заморожених російських активів у ЄС протягом кількох років – для того, щоби перекрити невідкладні фінансові потреби.

"Ми розраховуємо, що ми можемо отримати 40-45 млрд євро на 26 рік і так далі, розраховуючи на загальну суму 210 мільярдів", – заявив він.

Президент підкреслив, що Україна хотіла би використати кошти РФ на відновлення, але вартість завданих збитків вже є такою, що її не покрити наявними арештованими грошима.

"Безумовно, ми би дуже хотіли використовувати це на відновлення нашої держави… Це справедливо, що руські повинні платити за руйнування. Але все одно навіть 210 млрд буде недостатньо. Сума втрат втричі вища", – пояснив він.

Зважаючи на це, президент наголосив, що є потреба пустити кошти РФ на невідкладні витрати, серед яких – витрати на закупівлю зброї. Він не став заперечувати, що зараз Україна стикнулася зі зменшенням цієї допомоги.

"Заморожені активи змогли би збалансувати зменшення підтримки у деяких країнах. Я не бачу можливості для України без цього стояти міцно. Я не бачу, що ми зможемо покрити такий дефіцит якимись незрозумілими альтернативами або незрозумілими обіцянками", – заявив він.

Раніше повідомлялося, що Данія суттєво скоротить військову підтримку України у 2026 році.

Між тим, переговори ЄС з Бельгією щодо заморожених активів затягнулися через її вимогу додаткових гарантій.

Прем'єр Нідерландів Дік Схооф заявив, що джерела для репарацій світ шукатиме після війни.