Лидер ультраправых вошла в топ-5 самых популярных политиков Германии

Лидер ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков страны и стала самым популярным политиком среди женщин.

Об этом свидетельствует опрос INSA для Bild, передает "Европейская правда".

Не только "АдГ" пользуется высокой популярностью, но и ее лидер Алиса Вайдель также получила высокие оценки в рейтинге политиков. Она занимает пятое место, что делает ее самым популярным политиком среди женщин.

В первую десятку среди женщин вошли также президент Бундесага Юлия Клёкнер, которая заняла седьмую строчку, и пророссийский политик Сара Вагенкнехт, которая замыкает топ-10.

Министр обороны Германии Борис Писториус уже много недель подряд остается на первом месте. Премьер Баварии Маркус Зёдер победил в борьбе за второе место премьера Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста и поднялся на одну позицию. Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт занимает четвертое место.

Стоит отметить, что Алиса Вайдель впервые вошла в десятку самых популярных политиков Германии только в октябре.

При этом правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцом продолжает терять поддержку и демонстрирует рекордный антирейтинг.