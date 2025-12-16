СМИ: Пентагон готовит изменения в структуре армии, европейское командование потеряет влияние

Высокопоставленные чиновники Пентагона готовят план понижения статуса нескольких основных штабов Вооруженных сил США и изменения баланса сил среди высших генералов в рамках масштабной консолидации, которой добивается министр обороны Пит Хегсет.

Об этом The Washington Post сообщили источники, знакомые с этим вопросом, передает "Европейская правда".

В случае принятия этот план приведет к самым значительным изменениям в высших эшелонах военной иерархии за последние десятилетия, частично выполняя обещание Хегсета нарушить статус-кво и сократить количество четырехзвездочных генералов в вооруженных силах.

По словам пяти человек, знакомых с этим вопросом, реформа уменьшит значение штаб-квартир Центрального командования США, Европейского командования США и Африканского командования США, переведя их под контроль новой организации, известной как Международное командование США.

Ожидается, что председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн в ближайшие дни подробно расскажет Хегсету об этом предложении, о котором ранее не сообщалось. Такие шаги дополнят другие усилия администрации, направленные на перераспределение ресурсов с Ближнего Востока и Европы и сосредоточение внимания на расширении военных операций в Западном полушарии, заявили эти лица.

Пентагон почти не поделился с Конгрессом никакими деталями, а отсутствие коммуникации обеспокоило членов комитетов Сената и Палаты представителей по вооруженным силам, возглавляемых республиканцами, по словам двух лиц, знакомых с тем, как комитеты готовились к предложению. Высшие офицеры соответствующих команд также ждут более подробной информации, заявили официальные лица.

В совокупности эти шаги уменьшат количество высших военных штабов – известных как боевые командования – с 11 до восьми, а также сократят количество четырехзвездочных генералов и адмиралов, которые подчиняются непосредственно Хегсету.

Любые изменения потребуют одобрения Хегсета и президента Дональда Трампа. Эти шаги будут включены в Единый план командования Пентагона, в котором определены роли основных штабов вооруженных сил.

НАТО уже давно ожидает, что США сократят численность своих войск в Европе, чтобы сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе и конкуренции с Китаем. Ожидается, что в ближайшие дни Сенат США примет Закон о внесении изменений в национальную оборону (NDAA), который ограничит вывод войск из Европы. Проект закона предусматривает, что администрация Трампа не может сократить численность войск в Европе ниже 76 000 человек в долгосрочной перспективе. Палата представителей уже одобрила эти планы на прошлой неделе.

Напомним, 5 декабря США обнародовали новую стратегию национальной безопасности. В ней подчеркивается, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

В Европе с критикой отреагировали на содержание документа. В частности, европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс высказал предположение, что стратегия национальной безопасности США направлена на подрыв европейского единства.