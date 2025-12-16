Шмыгаль после "Рамштайна" рассказал о новых обязательствах партнеров по поддержке Украины

Министр обороны Денис Шмыгаль по итогам 32-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") объявил об обязательствах партнеров по долгосрочной поддержке Украины.

Об этом он написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

В частности, Шмыгаль напомнил, что в 2025 году партнеры взяли на себя обязательства направить почти 5 млрд долларов на украинское оборонное производство и еще около 5 миллиардов – на закупку американского вооружения для Украины.

"Оба показателя стали рекордными, и мы стремимся поддерживать такую динамику в 2026 году", – отметил он.

По итогам "Рамштайна" Шмыгаль указал на следующие обязательства стран-партнеров:

Германия выделит 11,5 млрд евро в 2026 году на поддержку обороны Украины. Фокус – ПВО, БПЛА, артиллерийские выстрелы. Кроме того, Украине уже переданы новые системы Patriot и IRIS-T.

Великобритания усилит возможности ПВО Украины на сумму 600 млн фунтов стерлингов за счет замороженных активов РФ, средств партнеров и собственного бюджета в целом в 2025 году.

за счет замороженных активов РФ, средств партнеров и собственного бюджета в целом в 2025 году. Нидерланды предоставляют 700 млн евро на БПЛА, в том числе 400 млн евро на изделия украинского производства.

Черногория готовит взнос в PURL и фонд NSATU в поддержку Украины.

Дания сделает новый взнос в PURL с фокусом на авиационные возможности Украины, а также передает 29 пакет поддержки на 250 млн евро (дроны, ПВО и поддержка украинской авиации).

Эстония продолжит поддержку Украины на уровне не менее 0,25% ВВП (142 млн евро), а также внесет вклад в IT-коалицию в размере 9 млн евро.

Латвия продолжит поддержку Украины на уровне не менее 0,25% ВВП (110 млн евро) – фокус на БПЛА, РЭБ, PURL.

Литва выделит более 220 млн евро в 2026 году на военную поддержку Украины на уровне не менее 0,25% ВВП, в частности взносы на PURL, программу Patriot для Украины, "Чешскую инициативу" и Коалицию разминирования

Люксембург обещает 100 млн евро в 2026 году на поддержку Украины и второй взнос в размере 15 млн евро на PURL.

Норвегия выделит около 7 млрд долларов общей военной помощи Украине в 2026 году, сделает взносы на поддержку американских систем ПВО и "Чешскую инициативу".

Польша осуществляет поставки 155-мм снарядов, готовит реализацию совместных с Украиной проектов в рамках SAFE.

Португалия вносит вклад в "Чешскую инициативу" и выделяет 10 млн евро на БПЛА.

Чехия объявила, что в рамках "Чешской инициативы" на 2026 год уже профинансирована поставка 760 тыс. артиллерийских снарядов.

Напомним, в ходе заседания Шмыгаль обратился к партнерам с предложением направлять не менее 0,25% ВВП на оборонные нужды Украины.