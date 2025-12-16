У Німеччині ультраправий політик втрапив у скандал, змусивши підлітків вилизувати прапор

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" хоче виключити зі своїх лав політика Філіпа Штайнбека з міста Любтен через відео, на якому він принижує двох підлітків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Раніше ЗМІ опублікували коротке відео, на якому двох підлітків виганяють з будівлі в Любтені, змушуючи їх повзти на колінах, і ображають. Одного з них Штайнбек тягне за вухо. Крім того, їх змушують вилизувати німецький прапор, що лежить перед будівлею.

Сам Штайнбек пояснив, що молоді люди неодноразово проникали в колишній танцювальний зал, який належить йому, щоб влаштовувати там незаконні вечірки.

Улітку 2025 року політик помітив, що кілька підлітків знову бавилися в порожній будівлі. Він наказав двом із них негайно стати на коліна, щоб залякати їх, і зняв сцену на мобільний телефон, "щоб зафіксувати цих людей і, так би мовити, підкреслити свою поведінку".

Штайнбек підтвердив, що змусив підлітків вилизати прапор Німеччини, але сказав, що промовив ці слова у гніві і "не очікував, що ця вимога буде сприйнята буквально".

Керівник "АдН" у землі Мекленбург-Передня Померанія, де розташований Любтен, Лейф-Ерік Гольм повідомив ЗМІ, що керівництво партії "на спеціальному засіданні розглянуло цей інцидент і розпочало процедуру виключення пана Штайнбека з партії".

Філіп Штайнбек вже потрапив у заголовки новин у серпні 2025 року, коли поліція провела обшук у його помешканні та вилучила зброю та вибухівку.

Тим часом лідерка ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель увійшла до п'ятірки найпопулярніших політиків країни і стала найпопулярнішою політикинею.