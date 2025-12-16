В Германии ультраправый политик попал в скандал, заставив подростков вылизывать флаг

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" хочет исключить из своих рядов политика Филиппа Штайнбека из города Любтен из-за видео, на котором он унижает двух подростков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Ранее СМИ опубликовали короткое видео, на котором двух подростков выгоняют из здания в Любтене, заставляя их ползти на коленях, и оскорбляют. Одного из них Штайнбек тянет за ухо. Кроме того, их заставляют вылизывать немецкий флаг, лежащий перед зданием.

Сам Штайнбек объяснил, что молодые люди неоднократно проникали в бывший танцевальный зал, принадлежащий ему, чтобы устраивать там незаконные вечеринки.

Летом 2025 года политик заметил, что несколько подростков снова играли в пустом здании. Он приказал двум из них немедленно встать на колени, чтобы запугать их, и снял сцену на мобильный телефон, "чтобы зафиксировать этих людей и, так сказать, подчеркнуть свое поведение".

Штайнбек подтвердил, что заставил подростков вылизать флаг Германии, но сказал, что произнес эти слова в гневе и "не ожидал, что это требование будет воспринято буквально".

Руководитель "АдГ" в земле Мекленбург-Передняя Померания, где расположен Любтен, Лейф-Эрик Хольм сообщил СМИ, что руководство партии "на специальном заседании рассмотрело этот инцидент и начало процедуру исключения господина Штайнбека из партии".

Филипп Штайнбек уже попал в заголовки новостей в августе 2025 года, когда полиция провела обыск в его доме и изъяла оружие и взрывчатку.

Между тем лидер ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков страны и стала самой популярной политической фигурой.