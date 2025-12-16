Вучич підтвердив смерть працівника військової компанії в Москві, чекає відповіді РФ

Сербський президент Александар Вучич у вівторок підтвердив, що Сербія досі очікує від Росії інформації про смерть представника військової компанії Jugoimport SDPR Радомира Куртича у Москві.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю РТС.

Відповідаючи на запитання щодо Куртича, якого в листопаді знайшли мертвим у Москві, Вучич сказав, що має більше інформації, ніж було опубліковано, але її недостатньо, і що він не хоче спекулювати.

Він заявив, що під час свого другого терміну Куртіч був представником Jugoimport-SDPR.

"Ми чекаємо на відповідь від російської влади. Їм були надіслані офіційні запрошення, запити та вимоги. Ми знаємо, що зникли певні жорсткі диски, що зникли й інші речі, але це не обов'язково означає, що це пов'язано з самими подіями. Тож це також може бути рутинною операцією служби, коли вони встановлюють особу когось на вулиці", – сказав Вучич.

Президент Сербії висловив сподівання, що "найближчим часом" Росія поділиться результатами судово-медичної експертизи, і пообіцяв "боротися за те, щоб правда стала відомою".

ЗМІ, які першими повідомили про смерть Радомира Куртича, стверджували, що сербські спецслужби вважають її підозрілою.

Про смерть працівника сербської оборонної компанії стало відомо на тлі публічної критики Сербії з боку Росії через те, що сербські боєприпаси потрапляють в Україну через посередників.