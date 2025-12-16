ЗМІ: у Москві за підозрілих обставин помер працівник військової компанії Сербії

Сербська розвідка повідомила президенту Александару Вучичу про підозрілу смерть працівника військової компанії Jugoimport SDPR Радомира Куртича у Москві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив портал Blic, не вказуючи джерела інформації.

За даними Blic, Куртич помер на вулиці у Москві ще 17 листопада 2025 року. Сербська влада так і не отримала від російських правоохоронців висновків судово-медичної експертизи про смерть чоловіка.

Представники Jugoimport SDPR після цього відвідали приміщення компанії у Москві та виявили, що звідти зникла "значна кількість документів, а також жорсткі диски з комп'ютерів", пише Blic.

Також російські слідчі органи не надали жодної офіційної інформації про інцидент ані посольству Сербії, ані офісу Jugoimport SDPR у Москві, ані сербським службам безпеки.

У матеріалі повідомляється, що президент Сербії на зустрічі з представниками спецслужб та Jugoimport SDPR заявив, що нікого не слід звинувачувати, доки не буде отримано вагомих доказів.

Вучич також зажадав, аби всю необхідну інформацію про смерть Куртича отримали від представників російської влади та спецслужб, додає Blic.

Про смерть працівника сербської оборонної компанії стало відомо на тлі публічної критики Сербії з боку Росії через те, що сербські боєприпаси потрапляють в Україну через посередників.

Раніше Вучич казав, що Сербія готова експортувати більші обсяги боєприпасів до Європейського Союзу і що він не бачить проблеми, якщо вони потраплять на поле бою в Україні.