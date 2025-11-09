Вучич відповів Захаровій, яка чекала пояснень через його заяву про боєприпаси для України

Президент Сербії Александар Вучич заочно обмінявся шпильками із речницею російського МЗС Марією Захаровою через свою заяву про можливість продати сербські боєприпаси європейським країнам і їхньою подальшою передачею Україні.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Вучич оголосив, що Сербія може змінити своє рішення про введення санкцій проти Росії і що не буде жодних проблем, якщо сербські боєприпаси потраплять до України.

Коментуючи це Захарова заявила: "Коли я читаю всі ці інтерв'ю з президентом Сербії, я задаюся питанням, чи є тільки один президент Вучич?

"Мені здається, що інтерв'ю дають різні люди. Ми чуємо одні інтерв'ю та заяви, коли він перебуває в Москві. Ми чуємо інші заяви, коли він дає інтерв'ю в інших географічних локаціях", – сказала вона.

У відповідь Вучич зазначив, що йому було б найпростіше відповісти на грубість з боку речниці МЗС РФ, але він ніколи цього не зробить.

"Я чекав півтора дня, щоб не реагувати. Інакше я б, звичайно, вчора відреагував набагато сильніше, але коли ти президент, ти повинен рахувати не до десяти, а до ста і не реагувати таким чином", – сказав він.

На початку листопада президент Сербії заявив, що рішення не вводити санкції проти Росії діяло майже чотири роки, але сербський уряд може його змінити, якщо захоче.

"Люди як у Раді національної безпеки, так і в сербському уряді можуть змінити це рішення. Уряд має право змінити це рішення", – говорив він.

Крім того, в інтерв'ю німецькому журналу Cicero Вучич заявив, що Сербія готова експортувати більші обсяги боєприпасів до Європейського Союзу і що він не бачить проблеми, якщо вони потраплять на поле бою в Україні.

Нагадаємо, у травні у Службі зовнішньої розвідки Росії скаржилися, що сербські оборонні підприємства всупереч нейтралітету, який задекларував Белград, продовжують поставки боєприпасів Києву.

Влітку Москва повторила звинувачення, заявивши про "болючість цієї теми" для Росії та Сербії. Після цього Вучич заявив про призупинення експорту всіх боєприпасів.