Строительство бального зала Трампа обойдется в $400 млн

Строительство нового бального зала, которое инициировал американский президент Дональд Трамп, обойдется в $400 млн.

Об этом он заявил во вторник, 16 декабря, во время приема по случаю Хануки, цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

По словам президента США, бальный зал будет оборудован для проведения инаугураций в будущем.

"В течение 150 лет они мечтали о бальном зале. Это будет самый красивый бальный зал, и он будет использоваться для проведения инаугураций", – заявил Трамп.

Он сказал, что инаугурации, которые обычно проводятся в Капитолии США, часто сопровождаются проблемами с безопасностью и погодой.

"С точки зрения безопасности, мы можем сделать лучше", – подчеркнул он.

По словам американского президента, бальный зал будет иметь почти 13-сантиметровые стеклянные окна, "непробиваемые ничем, кроме гаубицы".

В этот же день федеральный судья, рассматривающий иск Национального фонда сохранения исторического наследия, не остановил работу над проектом, поскольку судебный процесс продолжается.

"Я благодарю судью в этом деле за мужество в принятии правильного решения", – добавил Трамп.

Предлагаемая стоимость бального зала постоянно росла – от $200 млн до последней оценки Трампа. Его масштабы также выросли: сначала Трамп заявлял, что он "не будет мешать нынешнему зданию", а затем решил снести все восточное крыло.

Недавно Трамп заявил, что задуманный им зал торжественных приемов достроят ориентировочно через полтора года.