В Польше партия депутата-украинофоба впервые стала третьей по популярности

Ультраправая партия "Конфедерация Польской Короны" скандального пророссийского и антиукраинского политика Гжегожа Брауна впервые оказалась на третьем месте в опросе среди избирателей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Согласно опросу Национальной исследовательской группы Польши, если бы парламентские выборы в Сейм состоялись в следующее воскресенье, за партию Гжегожа Брауна "Конфедерация Польской Короны" проголосовали бы 11,18% респондентов. Скандальная политсила впервые опередила "Конфедерацию" Славомира Менцена и Кшиштофа Босака. За нее проголосовали бы 10,67%.

Первенство в опросе получила правящая партия "Гражданская платформа" действующего премьер-министра Польши Дональда Туска. За нее проголосовали бы 35,29%, что на 2,7 процентного пункта меньше по сравнению с ноябрьским опросом.

Сразу за "Гражданской платформой" в рейтинге оказалась партия "Право и справедливость" ("ПиС"), которая получила 31,21% голосов. Партия Ярослава Качиньского восстанавливает свою поддержку по сравнению с предыдущим опросом.

В случае такого распределения голосов "Гражданская платформа" получила бы 191 место в Сейме, „ПиС" – 178, "Конфедерация Польской Короны" – 48, а "Конфедерация" – 43. Такие результаты обеспечили бы правым политическим силам большинство в нижней палате парламента Польши.

Как сообщалось, глава МВД Польши пригрозил запретить ультраправую партию "Конфедерация Польской Короны" Гжегожа Брауна из-за его пророссийских заявлений.

Ранее генеральный прокурор Польши подал в Европейский парламент ходатайство о снятии иммунитета с Гжегожа Брауна после его высказываний о концлагере Аушвиц.

Напомним, также Браун отличился тем, что пытался осуществить "гражданское задержание" гинеколога, сжег флаг ЕС в Катовице весной этого года и сорвал флаг Украины в городе Бела-Подляска.

13 ноября евродепутаты проголосовали за снятие неприкосновенности с Брауна.