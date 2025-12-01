Глава МВС Польщі пригрозив заборонити ультраправу партію через проросійські заяви

Марчин Кервінський, глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, допустив заборону ультраправої партії "Конфедерація польської корони" скандального політика Гжегожа Брауна.

Про це він сказав в ефірі TVN24, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Кервінський, відповідаючи на запитання про те, чи слід оголосити поза законом "Конфедерацію польської корони" Гжегожа Брауна, заявив, що партія "перебуває на грані заборони".

"Я думаю, що ще кілька різного роду вибриків пана Брауна і розповідей його людей про підтримку Путіна, і тоді ця межа буде перейдена, і тоді так [партія повинна бути заборонена]", – сказав глава МВС Польщі.

Раніше заборонити "Конфедерацію польської корони" також вимагав Бартоломей Сенкевич, депутат Європарламенту від керівної "Громадянської коаліції".

"Це угруповання, яке, на мою думку, відповідає всім ознакам екстремістської організації, для якої не повинно бути місця в суспільному житті", – заявив він у дописі, опублікованому в соціальних мережах.

Глава Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський також критично висловився про дії Брауна в середині листопада, заявивши, що вони "межують зі зрадою". "Він свідомо бере участь у російській дезінформації. (...) Це людина, яка шкодить польському сенсу існування", – сказав міністр.

Незважаючи на полеміку, яку розпалив Гжегож Браун, його партія останніми тижнями набирає обертів в опитуваннях. Деякі опитування показують, що "Конфедерація польської корони" має підтримку до 10 відсотків виборців.

Останнім часом Гжегож Браун викликав багато суперечок своїми діями. У листопаді він разом із депутатами своєї партії Влодзімежем Скаліком, Романом Фріцом і Славоміром Завіслаком написав листа до міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова.

У листі автори висловили свою незгоду з перенесенням барельєфа ордена Військового Хреста Virtuti Militari та "Хреста Вересневої кампанії" 1939 року з Польського військового кладовища в Катині (про що стало відомо ще у травні). Вони також підкреслили, що "виступають за деескалацію і нормалізацію польсько-російських відносин".

Вони також написали листа Радославу Сікорському з критикою рішення закрити останнє російське консульство в Польщі у відповідь на нещодавні акти саботажу на залізниці. Вони також закликали не "породжувати все більш запеклі акти взаємної ворожнечі по відношенню до Росії".

Нещодавно Браун отримав нагороду від Білоруського міжнародного фонду імені Еміля Чешко, польського солдата, який дезертирував з Польщі до Білорусі в грудні 2021 року, попросивши політичного притулку, і помер через чотири місяці за нез'ясованих обставин.