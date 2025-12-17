Косово очікує на зняття всіх санкцій ЄС, запроваджених після заворушень 2023 року

Президентка Косова Вйоса Османі у середу сказала, що сподівається на швидке повне скасування санкцій, накладених на її країну Європейським Союзом у 2023 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

Напередодні віцепрем'єр Косова Беснік Біслімі заявив, що Європейська комісія поінформувала його про рішення "скасувати більшість заходів проти Косова". Йдеться про проєкти на суму 34,6 мільйона євро.

"Ми вітаємо рішення ЄС про часткове скасування заходів, але сподіваємося і працюємо над тим, щоб вони були повністю скасовані якомога швидше. Республіка Косово продемонструвала конструктивність, готовність до співпраці та повну відповідність зовнішній і безпековій політиці Європейського Союзу", – сказала Османі.

За словами президентки Косова, країна виконала всі умови, висунуті ЄС, і "немає причин затримувати скасування решти заходів".

Європейський Союз запровадив санкції проти Косова у 2023 році після ескалації напруженості в чотирьох північних муніципалітетах країни, яку спричинили місцеві вибори.

ЄС цього року почав поступово скасовувати санкції, але офіційні особи Косова наполягають, що їх збереження є несправедливим рішенням, оскільки умови були виконані.

