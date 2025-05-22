ЄС заявив, що почав процедуру зняття санкцій з Косова

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила про початок зняття санкцій із частково визнаного Косова, накладених через нестабільність у північних муніципалітетах країни з переважно сербським населенням.

Її слова на брифінгу у Приштині в четвер цитує балканська служба "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

На запитання про обмежувальні заходи, накладені ЄС на Косово влітку 2023 року, Каллас відповіла, що Брюссель "починає скасовувати ці заходи, але водночас важливо розуміти, що ми не хочемо ескалації конфлікту на півночі".

"Я особисто переконую держави-члени, що ми повинні скасувати заходи щодо Косова, але деякі кажуть, що Косово має дотримуватися Охридської угоди, а ескалація на півночі суперечить цьому", – зазначила вона.

За словами топдипломатки ЄС, важливо побачити "зменшення напруженості на півночі" Косова, а закриття Приштиною паралельних сербських установ на "підриває" зусилля з деескалації.

Каллас не уточнила, коли саме почалося скасування заходів Євросоюзу проти Косова і які заходи вже скасовані.

Європейський Союз запровадив санкції проти Косова у 2023 році після ескалації напруженості в чотирьох північних муніципалітетах країни, яку спричинили місцеві вибори.

Ці санкції досі чинні, оскільки, на думку Брюсселя, Приштина не зробила достатньо для деескалації ситуації на півночі, де проживає переважно сербське населення.

Тим часом Євросоюз і далі намагається налагодити діалог між Косовом і Сербією, яка не визнає незалежності країни, що відокремилась від неї в результаті війн 1990-х років.

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