Косово ожидает снятия всех санкций ЕС, введенных после беспорядков 2023 года

Президент Косово Вйоса Османи в среду заявила, что надеется на скорую полную отмену санкций, наложенных на ее страну Европейским Союзом в 2023 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

Накануне вице-премьер Косово Бесник Бислими заявил, что Европейская комиссия проинформировала его о решении "отменить большинство мер против Косово". Речь идет о проектах на сумму 34,6 миллиона евро.

"Мы приветствуем решение ЕС о частичной отмене мер, но надеемся и работаем над тем, чтобы они были полностью отменены как можно скорее. Республика Косово продемонстрировала конструктивность, готовность к сотрудничеству и полное соответствие внешней и безопасности политике Европейского Союза", – сказала Османи.

По словам президента Косово, страна выполнила все условия, выдвинутые ЕС, и "нет причин задерживать отмену остальных мер".

Европейский Союз ввел санкции против Косово в 2023 году после эскалации напряженности в четырех северных муниципалитетах страны, вызванной местными выборами.

ЕС в этом году начал постепенно отменять санкции, но официальные лица Косово настаивают, что их сохранение является несправедливым решением, поскольку условия были выполнены.

