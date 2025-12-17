В Італії остаточно виправдали віцепремʼєра у справі про викрадення мігрантів

Верховний суд Італії у середу підтвердив виправдувальний вирок для віцепрем'єр-міністра Маттео Сальвіні у справі про викрадення мігрантів, що означає, що подальші апеляції проти цього рішення не можуть бути подані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Сальвіні, який у 2019 році був міністром внутрішніх справ Італії, інкримінували викрадення людей через рішення не дозволяти висадку 147 мігрантів, зокрема дітей, яких підібрала в морі іспанська неурядова організація Open Arms.

Через це мігранти "застрягли" у морі на 19 днів, після чого італійська прокуратура видала наказ про арешт їхнього судна і евакуацію людей, які перебували на борту.

Прокуратура у вересні вимагала для віцепремʼєра Італії шести років тюремного ув'язнення, а також понад 1 мільйон євро компенсації за завдані збитки.

Але суд у грудні 2024 року постановив, що факту обвинувачення "не існує", і визнав Сальвіні невинним. Італійський Верховний суд – суд найвищої інстанції – у середу підтримав це рішення.

"Захист кордонів не є злочином", – сказав Сальвіні, який зараз обіймає посаду віцепремʼєра й міністра транспорту Італії після того, як дізнався про вердикт Верховного суду.

Його слова підтримала премʼєрка Італії Джорджа Мелоні, назвавши остаточне виправдання Маттео Сальвіні "гарною новиною і підтверджує простий і фундаментальний принцип: міністр, який захищає кордони Італії, не скоює злочину, а виконує свій обов'язок".