В Италии окончательно оправдали вице-премьера по делу о похищении мигрантов

Верховный суд Италии в среду подтвердил оправдательный приговор вице-премьер-министру Маттео Сальвини по делу о похищении мигрантов, что означает, что дальнейшие апелляции против этого решения не могут быть поданы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сальвини, который в 2019 году был министром внутренних дел Италии, инкриминировали похищение людей из-за решения не разрешать высадку 147 мигрантов, в том числе детей, которых подобрала в море испанская неправительственная организация Open Arms.

Из-за этого мигранты "застряли" в море на 19 дней, после чего итальянская прокуратура издала приказ об аресте их судна и эвакуации людей, находившихся на борту.

Прокуратура в сентябре требовала для вице-премьера Италии шести лет тюремного заключения, а также более 1 миллиона евро компенсации за причиненный ущерб.

Но суд в декабре 2024 года постановил, что факта обвинения "не существует", и признал Сальвини невиновным. Итальянский Верховный суд – суд высшей инстанции – в среду поддержал это решение.

"Защита границ не является преступлением", – сказал Сальвини, который сейчас занимает пост вице-премьера и министра транспорта Италии, после того как узнал о вердикте Верховного суда.

Его слова поддержала премьер Италии Джорджа Мелони, назвав окончательное оправдание Маттео Сальвини "хорошей новостью и подтверждающим простой и фундаментальный принцип: министр, защищающий границы Италии, не совершает преступления, а выполняет свой долг".