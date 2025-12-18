ЗМІ: послом Британії в США може стати кар'єрний дипломат, а не радник Стармера

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер може призначити досвідченого дипломата своїм новим послом у США.

Про це пише Bloomberg із посиланням на слова обізнаного співрозмовника, передає "Європейська правда".

Співрозмовник агентства стверджує, що Варун Чандра, політичний радник в офісі Стармера, який відповідає за відносини прем'єра з корпораціями, вибув з гонки за вакансію, про що раніше писали ЗМІ.

Натомість прем’єр Британії, ймовірно, обере на посаду посла в США представника Міністерства закордонних справ країни. Він вже провів співбесіди з Найджелом Кейсі – чинним послом в Росії, та Крістіаном Тернером – призначеним послом в ООН.

Чандра вважався одним з фаворитів на цю посаду завдяки своєму досвіду в приватному секторі та зв'язкам з великими американськими компаніями та інвесторами.

За словами співрозмовників, він раніше очолював консалтингову компанію Hakluyt, і ці приватні комерційні інтереси викликали сумніви щодо доцільності його призначення на політичну посаду.

Посада посла США стала вакантною у вересні після того, як Пітер Мандельсон був звільнений за те, що не розкрив масштаби своїх зв'язків з педофілом-фінансистом Джеффрі Епштейном.

Опубліковані того місяця документи та електронні листи свідчили, що Мандельсон висловлював свою любов і підтримку Епштейну та закликав його "боротися за дострокове звільнення" у 2008 році, коли фінансист був звинувачений у сексуальних домаганнях до неповнолітніх.

Мільярдер Джеффрі Епштейн у 2019 році наклав на себе руки у тюремній камері, чекаючи суду за звинуваченням у секс-торгівлі неповнолітніми.

В останні місяці справа Епштейна набула особливої політичної ваги у США, коли зʼявились докази можливих близьких відносин покійного і Дональда Трампа, які той публічно заперечує.

На тлі цього Трамп врешті змінив свою позицію і закликав Республіканську партію проголосувати проєкт про публікацію матеріалів справи.

