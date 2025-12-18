СМИ: послом Британии в США может стать карьерный дипломат, а не советник Стармера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может назначить опытного дипломата своим новым послом в США.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова осведомленного собеседника, передает "Европейская правда".

Собеседник агентства утверждает, что Варун Чандра, политический советник в офисе Стармера, отвечающий за отношения премьера с корпорациями, выбыл из гонки за вакансию, о чем ранее писали СМИ.

Вместо этого премьер Великобритании, вероятно, выберет на должность посла в США представителя Министерства иностранных дел страны. Он уже провел собеседования с Найджелом Кейси – действующим послом в России, и Кристианом Тернером – назначенным послом в ООН.

Чандра считался одним из фаворитов на эту должность благодаря своему опыту в частном секторе и связям с крупными американскими компаниями и инвесторами.

По словам собеседников, он ранее возглавлял консалтинговую компанию Hakluyt, и эти частные коммерческие интересы вызвали сомнения относительно целесообразности его назначения на политическую должность.

Должность посла США стала вакантной в сентябре после того, как Питер Мандельсон был уволен за то, что не раскрыл масштабы своих связей с педофилом-финансистом Джеффри Эпштейном.

Опубликованные в том месяце документы и электронные письма свидетельствовали, что Мандельсон выражал свою любовь и поддержку Эпштейну и призывал его "бороться за досрочное освобождение" в 2008 году, когда финансист был обвинен в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

Миллиардер Джеффри Эпштейн в 2019 году наложил на себя руки в тюремной камере, ожидая суда по обвинению в секс-торговле несовершеннолетними.

В последние месяцы дело Эпштейна приобрело особую политическую значимость в США, когда появились доказательства возможных близких отношений покойного и Дональда Трампа, которые тот публично отрицает.

На фоне этого Трамп в конце концов изменил свою позицию и призвал Республиканскую партию проголосовать за проект о публикации материалов дела.

Читайте также: Испытание Эпштейном: как Дональд Трамп столкнулся с самым большим кризисом своего президентства.