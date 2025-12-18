ЗМІ: українська делегація може приїхати до Маямі слідом за російською
Українська делегація може вирушити до Маямі на зустріч із представниками США слідом за главою російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим.
Про це Axios повідомив співрозмовник у Білому домі, пише "Європейська правда".
Очікується, що представник очільника Кремля Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.
За словами співрозмовника у Білому домі, очікується, що українська делегація на чолі з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умеровим також прибуде до Маямі наприкінці цього тижня для переговорів з Віткоффом і Кушнером.
Водночас вони наголосили: наразі не планується тристороння зустріч між представниками США, України та Росії.
Раніше Віткофф і Кушнер провели багатогодинні переговори в Берліні з українськими та європейськими посадовцями, щоб домовитися про гарантії безпеки США для Києва, територіальні поступки та інші питання.
За даними ЗМІ, під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.