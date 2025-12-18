СМИ: украинская делегация может приехать в Майами следом за российской

Украинская делегация может отправиться в Майами на встречу с представителями США вслед за главой российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Об этом Axios сообщил собеседник в Белом доме, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что представитель главы Кремля Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по "мирному плану" США.

По словам собеседника в Белом доме, ожидается, что украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым также прибудет в Майами в конце этой недели для переговоров с Уиткоффом и Кушнером.

В то же время они отметили: пока не планируется трехсторонняя встреча между представителями США, Украины и России.

Ранее Уиткофф и Кушнер провели многочасовые переговоры в Берлине с украинскими и европейскими чиновниками, чтобы договориться о гарантиях безопасности США для Киева, территориальных уступках и других вопросах.

По данным СМИ, во время переговоров в Берлине американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер давили на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса.