Де Вевер о росактивах для Украины: "Я еще не видел текста, с которым Бельгия могла бы согласиться"

Бельгийский премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что предложения ЕС по использованию российских замороженных активов в пользу Украины, с которыми он был ознакомлен, все еще вызывают возражения со стороны Бельгии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на выступление де Вевера в парламенте Бельгии утром 18 декабря, которое цитирует бельгийское издание De Morgen.

Сейчас Бельгия не готова поддержать ни одно предложение по "репарационному займу" для Украины, представленное Еврокомиссией.

По словам де Вевера, он "до сих пор не видел текста, с которым Бельгия могла бы согласиться", а его условия пока "недостаточно учтены".

Де Вевер также подчеркнул, что в некоторых вопросах Бельгия "не может идти на компромиссы".

Он напомнил, что Бельгия настаивает на трех условиях использования российских активов:

Механизм "backstop" (страховочный механизм), который гарантирует, что бельгийский депозитарий Euroclear сможет немедленно вернуть России средства после соответствующего судебного решения или мирного соглашения. Распределение возможных исков о возмещении убытков из Москвы между всеми членами ЕС. Использование для репарационных займов замороженных российских активов, которые находятся в других государствах.

"Если уж у нас есть хороший парашют, то мы все прыгаем вместе. Не я один", – заявил де Вевер.

"Де Вевер предупреждает о контрмерах со стороны России. Страна может "немедленно" перейти к конфискации европейских средств или компаний. Это совсем не призрачная опасность", – пишет De Morgen.

Как сообщала "Европейская правда", дипломаты государств Европейского Союза пришли к предварительному согласию по использованию российских замороженных активов для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026-27 годах, но окончательное решение должны принять лидеры государств ЕС на заседании Европейского совета.

На последних переговорах на уровне послов ЕС, посвященных использованию российских активов для финансирования Украины, Бельгия сказала об отсутствии прогресса на пути к общему решению.

Канцлер Германии по состоянию на вторник поровну оценил шансы на принятие и непринятие решения.

