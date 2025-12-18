Зеленський: Путін точно не піде на діалог, якщо ЄС не погодить "репараційну позику"

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо ЄС не зможе узгодити фінансування України, це означатиме більш вразливу позицію для нашої держави і загрозу для дипломатичного вирішення.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ дорогою до Брюсселя, передає "Європейська правда".

Глава держави відповідав на питання, що буде робити Україна, якщо ЄС не погодиться використати заморожені російські кошти для підтримки України.

"Якщо в України немає таких грошей, вона у більш слабкій позиції, у Путіна зростає спокуса захопити нас, бо ми в такій позиції, коли у нас не вистачає грошей на життя і на зброю. І він розуміє, що ми будемо слабкішими і більш вразливими", – сказав Зеленський.

"І це абсолютно зрозуміло, що він точно не захоче дипломатичного треку. Точно не захоче будь-якої дипломатії, будь-якого діалогу", – наголосив він.

Зеленський також заявив, що у разі закінчення війни заморожені на Заході кошти РФ будуть використані на відбудову України.

У четвер стало відомо, що дипломати держав Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо використання російських заморожених активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026-27 роках, але остаточне рішення мають прийняти лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради.

Разом з тим президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що саміт ЄС зрештою має вирішити, яку з опцій фінансування України обрати.

