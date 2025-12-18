Зеленский: Путин точно не пойдет на диалог, если ЕС не согласует "репарационный заем"
Президент Владимир Зеленский заявил, что если ЕС не сможет согласовать финансирование Украины, это будет означать более уязвимую позицию для нашего государства и угрозу для дипломатического решения.
Об этом он сказал во время онлайн-общения со СМИ по дороге в Брюссель, передает "Европейская правда".
Он отвечал на вопрос, что будет делать Украина, если ЕС не согласится использовать замороженные российские средства для поддержки Украины.
"Если у Украины нет таких денег, она в более слабой позиции, у Путина растет соблазн захватить нас, потому что мы в такой позиции, когда у нас не хватает денег на жизнь и на оружие. И он понимает, что мы будем слабее и более уязвимыми", – сказал Зеленский.
"И это абсолютно понятно, что он точно не захочет дипломатического трека. Точно не захочет дипломатии, диалога", – подчеркнул он.
Зеленский также заявил, что в случае окончания войны замороженные на Западе средства РФ будут использованы на восстановление Украины.
В четверг стало известно, что дипломаты государств Европейского Союза пришли к предварительному согласию по использованию российских замороженных активов для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026-27 годах, но окончательное решение должны принять лидеры государств ЕС на заседании Европейского совета.
Вместе с тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС в конце концов должен решить, какую из опций финансирования Украины выбрать.
