Зеленський розповів про три складні питання у переговорах про мир, включно із ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський назвав три складні питання у переговорах щодо потенційної мирної угоди у російсько-українській війні.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу для ЗМІ дорогою до Брюсселя, пише "Європейська правда".

У Зеленського запитали, чи піднімалися під час останніх раундів переговорів питання щодо Запорізької атомної станції та судноплавства по Дніпру після потенційної мирної угоди, а якщо так – то чи досягнуті якісь домовленості щодо цих питань.

"Поки що домовленостей досягнутих немає. Питання ці піднімались. Як серед сенсетивних питань є також питання Донбасу. Друге – питання грошей, "репараційної позики". Третє питання – це Запорізька атомна станція", – відповів український президент.

Він наголосив, що Сполучені Штати Америки запропонували "компроміс", який полягає в тому, що ця станція "якимось чином повинна існувати, працювати", а відтак її "в якихось пропорціях ділити на трьох".

"Я їм сказав, що я вважаю, що це несправедливо. Питання не тільки в тому, що це наша станція, питань багато різних: не тільки електрика, не тільки гроші – питання доступу до станції, питання в тому, що вона досі мілітаризована", – зазначив український лідер.

За його словами, також багато питань потрібно буде погоджувати з МАГАТЕ. Зеленський додав, що наразі питань більше, ніж відповідей.

Зазначимо, 11 грудня Зеленський заявив, що питання статусу та управління окупованою Запорізькою АЕС залишається одним зі спірних у перемовинах про потенційну мирну угоду; американська сторона пропонує "спільний формат" для управління станцією.

Також він розповів, як виглядає "компромісне бачення" США щодо Донбасу.

У контексті майбутнього фінансування потреб України зазначимо, що, як стало відомо "Європейській правді",18 грудня дипломати держав ЄС досягли попередньої згоди щодо використання російських заморожених активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026-27 роках. Остаточне рішення мають прийняти лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради.