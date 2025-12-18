Зеленский рассказал о трех сложных вопросах в переговорах о мире, включая ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский назвал три сложных вопроса в переговорах по потенциальному мирному соглашению в российско-украинской войне.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга для СМИ по дороге в Брюссель, пишет "Европейская правда".

У Зеленского спросили, поднимались ли во время последних раундов переговоров вопросы о Запорожской атомной станции и судоходстве по Днепру после потенциального мирного соглашения, а если да – то достигнуты ли какие-то договоренности по этим вопросам.

"Пока что договоренностей достигнутых нет. Вопросы эти поднимались. Как среди чувствительных вопросов есть Донбасс. Второй – вопрос денег, "репарационного займа". Третий вопрос – это Запорожская атомная станция", – ответил украинский президент.

Он отметил, что Соединенные Штаты Америки предложили "компромисс", который заключается в том, что эта станция "каким-то образом должна существовать, работать", а затем ее "в каких-то пропорциях делить на троих".

"Я им сказал, что я считаю, что это несправедливо. Вопрос не только в том, что это наша станция, вопросов много разных: не только электричество, не только деньги – вопрос доступа к станции, вопрос в том, что она до сих пор милитаризована", – отметил украинский лидер.

По его словам, также много вопросов нужно будет согласовывать с МАГАТЭ. Зеленский добавил, что сейчас вопросов больше, чем ответов.

Отметим, 11 декабря Зеленский заявил, что вопрос статуса и управления оккупированной Запорожской АЭС остается одним из спорных в переговорах о потенциальном мирном соглашении; американская сторона предлагает "совместный формат" для управления станцией.

Также он рассказал, как выглядит "компромиссное видение" США по Донбассу.

В контексте будущего финансирования потребностей Украины отметим, что, как стало известно "Европейской правде", 18 декабря дипломаты государств ЕС пришли к предварительному согласию по использованию российских замороженных активов для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026-27 годах. Окончательное решение должны принять лидеры государств ЕС на заседании Европейского совета.