Зеленський прибув у Брюссель для участі в саміті ЄС

Президент Володимир Зеленський у четвер, 18 грудня, прибув до Брюсселю, де розпочинається саміт лідерів Європейського Союзу.

Про це журналістам повідомив радник президента Дмитро Литвин, пише "Європейська правда".

На засіданні Європейської ради, як очікується, лідери ЄС мають ухвалити рішення щодо фінансування України на найближчі роки.

Зеленський прибув до Брюсселю вранці 18 грудня. "Приземлилися", – повідомив Литвин.

ОНОВЛЕНО ОБ 11:28. Речник Зеленського Сергій Никифоров повідомив журналістам, що об 11:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом) у президента буде виступ на засіданні Європейської ради.

Також президент проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами, близько 13:45 за місцевим часом очікується пресконференція.

Дорогою до Брюсселя Зеленський відповів на низку запитань ЗМІ у режимі онлайн. Зокрема, український лідер заявив, що якщо ЄС не зможе узгодити фінансування України, це означатиме більш вразливу позицію для нашої держави і загрозу для дипломатичного вирішення.

Також він назвав три складні питання у переговорах щодо потенційної мирної угоди у російсько-українській війні.