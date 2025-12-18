Зеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите ЕС

Президент Владимир Зеленский в четверг, 18 декабря, прибыл в Брюссель, где начинается саммит лидеров Европейского Союза.

Об этом журналистам сообщил советник президента Дмитрий Литвин, пишет "Европейская правда".

На заседании Европейского совета, как ожидается, лидеры ЕС должны принять решение о финансировании Украины на ближайшие годы.

Зеленский прибыл в Брюссель утром 18 декабря. "Приземлились", – сообщил Литвин.

ОБНОВЛЕНО В 11:28. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил журналистам, что в 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву) президент выступит на заседании Европейского совета.

Также президент проведет ряд двусторонних встреч с лидерами, около 13:45 по местному времени ожидается пресс-конференция.

По дороге в Брюссель Зеленский ответил на ряд вопросов СМИ в режиме онлайн. В частности украинский лидер заявил, что если ЕС не сможет согласовать финансирование Украины, это будет означать более уязвимую позицию для нашего государства и угрозу для дипломатического решения.

Также он назвал три сложных вопроса в переговорах по потенциальному мирному соглашению в российско-украинской войне.