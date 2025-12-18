Президент Литви назвав гарантії безпеки для України, які здатні дійсно стримати Росію

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що стримати Росію можуть лише дієві гарантії безпеки, надані Україні.

Про це він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Науседа наголосив на важливості того, щоб гарантії безпеки були надійними.

"Якщо вони не є надійними, то, звичайно, це не є фактором стримування. Тому ми твердо переконані, що існує кілька гарантій безпеки. По-перше, це подібна до статті 5 гарантія для України, надана Сполученими Штатами", – сказав він.

Другою такою гарантією, за його словами, є війська НАТО на українській території.

"Звичайно, я знаю, що Росія чинить опір і виступає проти цієї ідеї", – зазначив Науседа.

"І третя гарантія – це сильна українська армія. Я думаю, що ці елементи будуть слугувати стримуючим фактором", – заявив президент Литви.

Нагадаємо, глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що переговори щодо гарантій безпеки для України "йдуть у правильному напрямку".

Нещодавно американське видання The New York Times дізналося деталі заходів стримування з боку партнерів України, які готують у рамках переговорів довкола "мирного плану" США. В одному з двох документів закладаються "широкі принципи", які двоє співрозмовників зі США та кілька європейських порівнюють зі ст. 5 Північноатлантичного договору.

Ці деталі корелюють з оприлюдненою у понеділок заявою європейських лідерів, де згадується, що США очолять "механізм моніторингу перемир’я та верифікації з міжнародною участю, щоб завчасно надати попередження про будь-який новий напад".