Президент Литвы назвал гарантии безопасности для Украины, способные действительно сдержать Россию

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что сдержать Россию могут только действенные гарантии безопасности, предоставленные Украине.

Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Науседа отметил важность того, чтобы гарантии безопасности были надежными.

"Если они не будут надежными, то, конечно, это не является фактором сдерживания. Поэтому мы твердо убеждены, что существует несколько гарантий безопасности. Во-первых, это подобная статье 5 гарантия для Украины, предоставленная Соединенными Штатами", – сказал он.

Второй такой гарантией, по его словам, являются войска НАТО на украинской территории.

"Конечно, я знаю, что Россия сопротивляется и выступает против этой идеи", – отметил Науседа.

"И третья гарантия – это сильная украинская армия. Я думаю, что эти элементы будут служить сдерживающим фактором", – заявил президент Литвы.

Напомним, глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас считает, что переговоры по гарантиям безопасности для Украины "идут в правильном направлении".

Недавно американское издание The New York Times узнало детали мер сдерживания со стороны партнеров Украины, которые готовят в рамках переговоров вокруг "мирного плана" администрации президента США Трампа. В одном из двух документов закладываются "широкие принципы", которые двое собеседников из США и несколько европейских сравнивают со ст. 5 Североатлантического договора.

Эти детали коррелируют с обнародованным в понедельник заявлением европейских лидеров, где упоминается, что США возглавят "механизм мониторинга перемирия и верификации с международным участием, чтобы заблаговременно предоставить предупреждение о любом новом нападении".