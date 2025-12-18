Макрон про надання "репараційної позики": "Маємо дозволити Україні продовжувати опір"

Президент Франції Емманюель Макрон сподівається, що Європейський Союз ухвалить рішення щодо надання Україні "репараційної позики", аби дозволити боротися у російсько-українській війні й надалі.

Про це він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі в четвер, 18 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Макрон наголосив, що засідання Європейської ради "надзвичайно важливе", оскільки відбувається у ключовий момент, коли Європа має показати, що й надалі може "захищати свою територію, своїх громадян, свою безпеку, свою економіку, своє сільське господарство".

Він акцентував, що ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні – це важливо, аби фінансувати військові зусилля українців.

"Це рішення, яке ми маємо ухвалити. Європейська комісія запропонувала кілька варіантів, і розпочалися важливі дискусії щодо того, як використовувати ці заморожені російські активи", – сказав французький лідер.

Він зазначив, що ЄС повинен об’єднатися і знайти спільну позицію.

"Ми повинні надати Україні видимість, ми повинні дозволити їй продовжувати опір, і ми повинні бути там, щоб підтримати її у побудові справедливого і тривалого миру. І тому, одночасно з тим, як ми підтримуємо, фінансуємо і надаємо цю видимість, ми продовжуємо дискусії", – підсумував Макрон.

У четвер стало відомо, що дипломати держав Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо використання російських заморожених активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026-27 роках, але остаточне рішення мають прийняти лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради.

На останніх переговорах на рівні послів ЄС, присвячених використанню російських активів для фінансування України, Бельгія сказала про відсутність прогресу на шляху до спільного рішення.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що підтримує використання російських заморожених активів для допомоги Україні, адже не бачить інших варіантів.

