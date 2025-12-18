Макрон о предоставлении "репарационного займа": "Мы должны позволить Украине продолжать сопротивление"

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что Европейский Союз примет решение о предоставлении Украине "репарационного займа", чтобы позволить бороться в российско-украинской войне и дальше.

Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе в четверг, 18 декабря, сообщает "Европейская правда".

Макрон отметил, что заседание Европейского совета "чрезвычайно важно", поскольку происходит в ключевой момент, когда Европа должна показать, что и в дальнейшем может "защищать свою территорию, своих граждан, свою безопасность, свою экономику, свое сельское хозяйство".

Он акцентировал, что принятие решения об использовании замороженных российских активов для помощи Украине – это важно, чтобы финансировать военные усилия украинцев.

"Это решение, которое мы должны принять. Европейская комиссия предложила несколько вариантов, и начались важные дискуссии о том, как использовать эти замороженные российские активы", – сказал он.

Он отметил, что ЕС должен объединиться и найти общую позицию.

"Мы должны предоставить Украине видимость, мы должны позволить ей продолжать сопротивление, и мы должны быть там, чтобы поддержать ее в построении справедливого и прочного мира. И поэтому, одновременно с тем, как мы поддерживаем, финансируем и предоставляем эту видимость, мы продолжаем дискуссии", – подытожил Макрон.

В четверг стало известно, что дипломаты государств Европейского Союза пришли к предварительному согласию относительно использования российских замороженных активов для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026-27 годах, но окончательное решение должны принять лидеры государств ЕС на заседании Европейского совета.

На последних переговорах на уровне послов ЕС, посвященных использованию российских активов для финансирования Украины, Бельгия сказала об отсутствии прогресса на пути к общему решению.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поддерживает использование российских замороженных активов для помощи Украине, ведь не видит других вариантов.

