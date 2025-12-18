Прем'єрка Латвії про "репараційну позику": не останній шанс для України, але рішення потрібне

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня наголосила, що "репараційна позика" є не єдиним варіантом фінансування для України, який є в інструментарії ЄС, але ухвалення відповідного рішення потрібне самій Європі.

Про це вона сказала по прибутті на саміт ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".

За словами Сіліні, для українців, а також для європейців і для переговорів, що тривають зі США та Росією, дуже важливо, щоб Європа була партнером.

"Я думаю, що це дуже важливо і для нас самих. Це не останній шанс для України, але ми дійсно маємо знайти рішення. Заморожені активи – це не єдиний варіант. Може бути надано кредит, про який може вирішити Європа в цілому, але для цього потрібна одностайна згода. Тож ми не знаємо. Ми все ще не маємо підтримки Угорщини", – зазначила вона.

За словами прем'єрки Латвії, переговори про мир тривають, але найближчим часом миру все ще не буде – тому потрібна підтримка України.

"По-перше, щоб показати, що це дійсно хороший фінансовий варіант. По-друге, є багато юридичних аспектів, які вже вирішені. По-третє, ми також повинні показати нашим партнерам, що ми здатні ухвалити рішення, і що цими кроками ми можемо показати Росії, що Європа дійсно рішуча і знає, що робити", – сказала вона.

"Тому це не тільки юридичний аспект, фінансовий аспект, але й політичні аспекти, які дозволяють нам ухвалити це рішення", – додала Сіліня.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон сподівається, що Європейський Союз ухвалить рішення щодо надання Україні "репараційної позики", аби дозволити боротися у російсько-українській війні й надалі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що підтримує використання російських заморожених активів для допомоги Україні, адже не бачить інших варіантів.

