Премьер Латвии о "репарационном займе": не последний шанс для Украины, но решение нужно

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня отметила, что "репарационный заем" является не единственным вариантом финансирования для Украины, который есть в инструментарии ЕС, но принятие соответствующего решения нужно самой Европе.

Об этом она сказала по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, передает "Европейская правда".

По словам Силини, для украинцев, а также для европейцев и для переговоров, которые продолжаются с США и Россией, очень важно, чтобы Европа была партнером.

"Я думаю, что это очень важно и для нас самих. Это не последний шанс для Украины, но мы действительно должны найти решение. Замороженные активы – это не единственный вариант. Может быть предоставлен кредит, о котором может решить Европа в целом, но для этого нужно единодушное согласие. Поэтому мы не знаем. Мы все еще не имеем поддержки Венгрии", – отметила она.

По словам премьера Латвии, переговоры о мире продолжаются, но в ближайшее время мира все еще не будет – поэтому нужна поддержка Украины.

"Во-первых, чтобы показать, что это действительно хороший финансовый вариант. Во-вторых, есть много юридических аспектов, которые уже решены. В-третьих, мы также должны показать нашим партнерам, что мы способны принимать решения, и что этими шагами мы можем показать России, что Европа действительно решительна и знает, что делать", – сказала она.

"Поэтому это не только юридический аспект, финансовый аспект, но и политические аспекты, которые позволяют нам принять это решение", – добавила Силиня.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что Европейский Союз примет решение о предоставлении Украине "репарационного займа", чтобы позволить бороться в российско-украинской войне и в дальнейшем.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поддерживает использование российских замороженных активов для помощи Украине, ведь не видит других вариантов.

