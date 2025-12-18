У Кремлі заявили про підготовку контактів зі США

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Росія готує контакти з американською стороною, аби отримати інформацію щодо напрацювань між США, Україною та Європейським Союзом щодо врегулювання російсько-української війни.

Його слова цитує ТАСС, передає "Європейська правда".

Пєсков прокоментував публікацію в ЗМІ щодо можливої зустрічі представників РФ і США в Маямі 20-21 грудня.

ЗМІ писали, що представник очільника Кремля Кирил Дмитрієв тоді проведе переговори з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.

"Ми дійсно займаємося підготовкою певних контактів з нашими американськими візаві, з тим, щоб отримати інформацію про підсумки роботи, яка була пророблена американцями з європейцями і з українцями", – заявив речник Кремля.

Варто зауважити, що на тлі цієї інформації у ЗМІ також писали, що українська делегація може вирушити до Маямі на зустріч із представниками США слідом за Дмитрієвим.

Нагадаємо, 14 і 15 грудня Віткофф і Кушнер провели багатогодинні переговори в Берліні з українськими та європейськими посадовцями, щоб домовитися про гарантії безпеки США для Києва, територіальні та інші питання.

За даними ЗМІ, під час переговорів у Берліні американські переговірники тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.