В Кремле заявили о подготовке контактов с США

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готовит контакты с американской стороной, чтобы получить информацию о работе между США, Украиной и Европейским Союзом по урегулированию российско-украинской войны.

Его слова цитирует ТАСС, передает "Европейская правда".

Песков прокомментировал публикацию в СМИ о возможной встрече представителей РФ и США в Майами 20-21 декабря.

СМИ писали, что представитель главы Кремля Кирилл Дмитриев тогда проведет переговоры с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.

"Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, с тем чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с украинцами", – заявил спикер Кремля.

Стоит отметить, что на фоне этой информации в СМИ также писали, что украинская делегация может отправиться в Майами на встречу с представителями США вслед за Дмитриевым.

Напомним, 14 и 15 декабря Уиткофф и Кушнер провели многочасовые переговоры в Берлине с украинскими и европейскими чиновниками, чтобы договориться о гарантиях безопасности США для Киева, территориальных и других вопросах.

По данным СМИ, во время переговоров в Берлине американские переговорщики оказывали давление на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса.