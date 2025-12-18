Підтримка керівної партії Греції майже не знизилась попри протести фермерів

Грецький уряд поки заплатив невелику політичну ціну за протести фермерів: рейтинг керівної партії "Нова демократія" знизився на один процентний пункт до 23,5%.

Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного Pulse для телеканалу Skai TV, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Опитування відображає тиск на уряд на тлі триваючих блокад доріг, невиконаних вимог і повторюваних заяв фермерів, незважаючи на заклики до діалогу з боку канцелярії прем'єр-міністра.

Незадоволення не пішло на користь партії ПАСОК, яка, як показує опитування, втратила пів відсоткового пункту і отримала підтримку в 11% порівняно з попереднім місяцем.

Єдина, хто виграла від протестів, це партія "Шлях свободи", яка піднялася на два пункти до 9% і вийшла на третє місце, випередивши партію "Грецьке рішення" з 8%.

Як і під час попередніх криз, включаючи залізничну катастрофу в Темпі, лідер партії Зої Константопулу, здається, набирає обертів завдяки поточним подіям, цього разу завдяки своїй присутності та втручанню в парламентське розслідування скандалу з субсидіями для фермерів.

Підтримка інших партій майже не змінилися з листопада.

Комуністична партія має 7%, СІРІЗА – 5,5%, а "Голос розуму" – 3%.

Опитування також показало, що 79% респондентів погоджуються або частково погоджуються з вимогами фермерів.

Грецькі фермери протестують вже не перший тиждень через затримки з виплатами державної допомоги.

Європейська прокуратура (EPPO) заявила цього року, що виявила докази того, що грецькі фермери, за допомогою посадовців, привласнювали кошти ЄС.

Грецька влада розпочала окремі розслідування, а парламент проводить перевірку державної агенції OPEKEPE, яка щорічно розподіляє близько 2,5 мільярда євро допомоги ЄС серед сотень тисяч фермерів.

У червні ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік компанією OPEKEPE.