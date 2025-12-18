Поддержка правящей партии Греции почти не снизилась, несмотря на протесты фермеров

Греческое правительство пока заплатило небольшую политическую цену за протесты фермеров: рейтинг правящей партии "Новая демократия" снизился на один процентный пункт, до 23,5%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Pulse для телеканала Skai TV, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Опрос отражает давление на правительство на фоне продолжающихся блокад дорог, невыполненных требований и повторяющихся заявлений фермеров, несмотря на призывы к диалогу со стороны канцелярии премьер-министра.

Недовольство не пошло на пользу партии ПАСОК, которая, как показывает опрос, потеряла половину процентного пункта и получила поддержку в 11% по сравнению с предыдущим месяцем.

Единственная, кто выиграл от протестов, это партия "Путь свободы", которая поднялась на два пункта до 9% и вышла на третье место, опередив партию "Греческое решение" с 8%.

Как и во время предыдущих кризисов, включая железнодорожную катастрофу в Темпе, лидер партии Зои Константопулу, кажется, набирает обороты благодаря текущим событиям, на этот раз благодаря своему присутствию и вмешательству в парламентское расследование скандала с субсидиями для фермеров.

Поддержка других партий почти не изменились с ноября.

Коммунистическая партия имеет 7%, СИРИЗА – 5,5%, а "Голос разума" – 3%.

Опрос также показал, что 79% респондентов соглашаются или частично соглашаются с требованиями фермеров.

Греческие фермеры протестуют уже не первую неделю из-за задержек с выплатами государственной помощи.

Европейская прокуратура (EPPO) заявила в этом году, что обнаружила доказательства того, что греческие фермеры, с помощью чиновников, присваивали средства ЕС.

Греческие власти начали отдельные расследования, а парламент проводит проверку государственного агентства OPEKEPE, которое ежегодно распределяет около 2,5 миллиарда евро помощи ЕС среди сотен тысяч фермеров.

В июне ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год компанией OPEKEPE.