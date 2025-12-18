Трамп не звільнятиме керівницю апарату Білого дому попри скандальне інтерв'ю

Президент США Дональд Трамп не має наміру звільняти главу апарату Сьюзі Вайлз попри її скандальне інтерв’ю виданню Vanity Fair, в якому вона критично відгукується про мільярдера Ілона Маска та віцепрезидента Джей Ді Венса.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

Неназвані джерела з оточення американського президента розповіли, що той сміявся з припущень, що звільнить Вайлз, яка протягом багатьох років була його головною радницею..

За словами високопосадовця адміністрації, президент сказав їй, що вона не повинна була витрачати стільки часу на розмову з Vanity Fair, тому що це видання "ніколи не ставиться до нас добре".

"Так, вона (Вайлз. – Ред.) чудово справляється зі своїми обов'язками", – сказав Трамп журналістам у середу, коли його запитали, чи залишиться вона на своїй посаді.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Вайлз "є найкращою главою адміністрації, про яку президент Трамп міг тільки мріяти".

Опублікований у вівторок матеріалі Vanity Fair (під пейволом), як стверджується, ґрунтується на майже році спілкування журналістів із Вайлз, де вона висловила низку відвертих і часом критичних зауважень про найближче оточення Дональда Трампа.

Серед іншого, Вайлз назвала Маска "затятим" споживачем кетаміну і припустила, що він "вживав мікродози", коли поділився дописом в X із твердженням, що працівники державного сектору відповідальні за мільйони вбитих під час правління Адольфа Гітлера, Іосіфа Сталіна та Мао Цзедуна.

У матеріалі Vanity Fair стверджується, що Вайлз назвала віцепрезидента Джей Ді Венса "прихильником теорій змови", а главу бюджетного управління Білого дому Расса Воута "абсолютним праворадикальним фанатиком".

Коментуючи ситуацію, що склалася, сама Вайлз написала у соцмережах, що стаття Vanity Fair була "нечесно сфабрикованою нападкою на мене, найкращого президента, співробітників Білого дому та Кабінету міністрів в історії".

З дописами на підтримку Вайлз виступили і решта членів адміністрації президента США.

Нагадаємо, керівниця апарату Білого дому має значний вплив на ухвалення рішень у Білому домі.

Більше про неї можна прочитати тут.