Трамп не будет увольнять главу аппарата Белого дома несмотря на скандальное интервью

Президент США Дональд Трамп не намерен увольнять главу аппарата Сьюзи Уайлз, несмотря на ее скандальное интервью изданию Vanity Fair, в котором она критически отзывается о миллиардере Илоне Маске и вице-президенте Джей Ди Венсе.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

Неназванные источники из окружения американского президента рассказали, что тот смеялся над предположениями, что уволит Уайлз, которая на протяжении многих лет была его главным советником.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, президент сказал ей, что она не должна была тратить столько времени на разговор с Vanity Fair, потому что это издание "никогда не относится к нам хорошо".

"Да, она (Уайлз. – Ред.) прекрасно справляется со своими обязанностями", – сказал Трамп журналистам в среду, когда его спросили, останется ли она на своей должности.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Уайлз "является лучшим главой администрации, о котором президент Трамп мог только мечтать".

Опубликованный во вторник материал Vanity Fair (под пейволом), как утверждается, основан на почти году общения журналистов с Уайлз, где она высказала ряд откровенных и порой критических замечаний о ближайшем окружении Дональда Трампа.

Среди прочего, Уэйлз назвала Маска "ярым" потребителем кетамина и предположила, что он "употреблял микродозы", когда поделился постом в X с утверждением, что работники государственного сектора ответственны за миллионы убитых во время правления Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна.

В материале Vanity Fair утверждается, что Уайлз назвала вице-президента Джей Ди Венса "сторонником теорий заговора", а главу бюджетного управления Белого дома Расса Воута "абсолютным праворадикальным фанатиком".

Комментируя сложившуюся ситуацию, сама Уайлз написала в соцсетях, что статья Vanity Fair была "нечестно сфабрикованной нападкой на меня, лучшего президента, сотрудников Белого дома и Кабинета министров в истории".

С постами в поддержку Уайлз выступили и остальные члены администрации президента США.

Напомним, руководительница аппарата Белого дома имеет значительное влияние на принятие решений в Белом доме.

