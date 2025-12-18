Сейм Литви може відкласти голосування за зміни до скандального закону про суспільного мовника

Литовський Сейм, ймовірно, скасує заплановане позачергове засідання, на якому мали бути розглянуті поправки, що полегшують звільнення директора суспільного мовника LRT.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як зазначено, засідання можуть відкласти, оскільки главі Комітету з питань культури Кястутісу Вілкаускасу стало зле. Вілкаускас був госпіталізований і як наслідок комітет не зміг обговорити запропоновані поправки.

"Ми, ймовірно, скасуємо пленарне засідання, тому що у нас немає матеріалів, а комітет не розглянув його (проєкт). Ми зберемося в правлінні і потім ухвалимо рішення", – сказав спікер Сейму Юозас Олекас.

Згідно з процедурою, депутати не можуть приступити до розгляду законопроєкту, поки комітет, який його розглядає, не завершить свою роботу.

Залишається незрозумілим, коли може бути призначена нова позачергова сесія, оскільки інформації про стан здоров'я Вілкаускаса немає.

Парламент планував прийняти поправки до закінчення поточної парламентської сесії 23 грудня.

Минулого тижня Сейм схвалив поправки до закону, які спростили б звільнення керівника LRT. У разі ухвалення поправок, які підтримують соціал-демократи, "Зоря Німану" і "селяни-зелені", керівника LRT могло б звільнити таємне голосування, меншим числом голосів і на підставі двох критеріїв: якщо керівник неналежним чином виконує свої функції і якщо рада не затверджує річний звіт про діяльність.

На тлі цього у столиці Литви Вільнюсі 17 грудня ввечері поновився протест проти поправок до законодавства, у яких вбачають загрозу для незалежності суспільного мовника LRT.

9 грудня на площі Незалежності перед Сеймом проти проєкту протестували до 10 тисяч людей. Єврокомісія попросила у Литви роз’яснень щодо змісту поправок до законодавства, які спростять заміну керівника суспільного мовника.

17 грудня у Литві на тлі інтенсивних дебатів довкола резонансного законодавства про LRT Сейм зміг схвалити поправку, де згадується кіт однієї з депутаток.