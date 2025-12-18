Сейм Литвы может отложить голосование за изменения в скандальный закон об общественном вещателе

Литовский Сейм, вероятно, отменит запланированное внеочередное заседание, на котором должны были быть рассмотрены поправки, облегчающие увольнение директора общественного вещателя LRT.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как отмечается, заседание могут отложить, поскольку главе Комитета по культуре Кястутису Вилкаускасу стало плохо. Вилкаускас был госпитализирован и в результате комитет не смог обсудить предложенные поправки.

"Мы, вероятно, отменим пленарное заседание, потому что у нас нет материалов, а комитет не рассмотрел его (проект). Мы соберемся в правлении и затем примем решение", – сказал спикер Сейма Юозас Олекас.

Согласно процедуре, депутаты не могут приступить к рассмотрению законопроекта, пока комитет, который его рассматривает, не завершит свою работу.

Остается непонятным, когда может быть назначена новая внеочередная сессия, поскольку информации о состоянии здоровья Вилкаускаса нет.

Парламент планировал принять поправки до окончания текущей парламентской сессии 23 декабря.

На прошлой неделе Сейм одобрил поправки к закону, которые упростили бы увольнение руководителя LRT. В случае принятия поправок, которые поддерживают социал-демократы, "Заря Ниману" и "крестьяне-зеленые", руководителя LRT могло бы уволить тайное голосование, меньшим числом голосов и на основании двух критериев: если руководитель ненадлежащим образом выполняет свои функции и если совет не утверждает годовой отчет о деятельности.

На фоне этого в столице Литвы Вильнюсе 17 декабря вечером возобновился протест против поправок к законодательству, в которых видят угрозу для независимости общественного вещателя LRT.

9 декабря на площади Независимости перед Сеймом против проекта протестовали до 10 тысяч человек. Еврокомиссия попросила у Литвы разъяснений относительно содержания поправок к законодательству, которые упростят замену руководителя общественного вещателя.

17 декабря в Литве на фоне интенсивных дебатов вокруг резонансного законодательства о LRT Сейм смог принять поправку, в которой упоминается кот одной из депутатов.