В Брюсселе нарастают протесты недовольных фермеров

Около 7300 фермеров в четверг вышли на протест в Брюсселе, чтобы выразить свой гнев по поводу соглашения о свободной торговли со странами Южной Америки (блоком МЕРКОСУР).

Об этом сообщает Le Soir, информирует "Европейская правда".

Протесты в Брюсселе проходят на фоне саммита лидеров ЕС. В квартале, где расположены европейские институты, уже произошло несколько инцидентов, в частности протестующие вступили в столкновения с полицией.

Утром полицейские применили против протестующих водомет и слезоточивый газ.

По данным полиции, некоторые фермеры пытались прорвать установленный правоохранителями периметр безопасности.

Площадь Люксембург была заполнена сельскохозяйственной техникой, а некоторые люди повредили городскую инфраструктуру и деревья.

Incidents en cours devant le Parlement Européen à #Bruxelles lors de la manifestation des agriculteurs européens ontre le Mercosur.



Fortes tensions depuis plus de deux heures.#Brussel #Brussels #Agriculteurs pic.twitter.com/7L42Nv9kMI – Luc Auffret (@LucAuffret) December 18, 2025

В полдень на месте также находились люди в масках, которые не заявляли о своей принадлежности к какой-либо сельскохозяйственной федерации.

В целом, по данным полиции, на протест собралось около 7300 человек с 950 тракторами.

Сообщалось, что 17 декабря в Брюсселе фермеры на тракторах блокировали дороги, бросали картошку и яйца и запускали фейерверки возле места проведения саммита лидеров Европейского Союза, выступая против соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки (блоком МЕРКОСУР).

Напомним, в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна не поддержит подписание соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.

Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что подписание такого соглашения "является преждевременным".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выражает надежду на то, что ЕС получит "зеленый свет", чтобы подписать соглашение о свободной торговле с блоком МЕРКОСУР.